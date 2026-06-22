Održan 12. Memorijalni turnir u šahu ‘Džafer Hogić’ u Srebreniku

U sklopu obilježavanja Dana grada Srebrenika danas je održan je 12. Memorijalni turnir u šahu ‘Džafer Hogić’ u Srebreniku.

Ovaj prestižni turnir okupio je oko 120 učesnika i poznavaoce ove drevne strateške igre iz Bosne i Hercegovine i regiona.

– “Džafer Hogić je ostavio veliki pečat u razvoju Srebrenika, i ovaj turnir je način da se sačuva uspomena na njega”, istakao je gradonačelnik Adnan Bjelić koji je svečano otvorio turnir i simbolično povukao prvi potez.

Ovim turnirom sa dugom tradicijom i kvalitetnom organizacijom Šahovskog kluba Srebrenik, grad se barem djelimično odužio velikanu svog grada, Džaferu Hogiću, jednom od najzaslužnijih ljudi jedne epohe. Zahvaljujući njegovim naporima i viziji, naše mjesto je od usputne željezničke stanice preraslo u grad.

U jakoj konkurenciji pobjednik ovogodišnjeg turnira je internacionalni majstor Aleksandar Savanović, drugo mjesto je internacionalni majstor Dušan Lekić iz Crne Gore, dok je trećeplasirani velemajstor Miodrag Savić iz Crne Gore.