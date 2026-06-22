NaslovnicaVIJESTISREBRENIK

Održan 12. Memorijalni turnir u šahu ‘Džafer Hogić’ u Srebreniku

By admin
0
20

U sklopu obilježavanja Dana grada Srebrenika danas je održan je 12. Memorijalni turnir u šahu ‘Džafer Hogić’ u Srebreniku.

Ovaj prestižni turnir okupio je oko 120 učesnika i poznavaoce ove drevne strateške igre iz Bosne i Hercegovine i regiona.

– “Džafer Hogić je ostavio veliki pečat u razvoju Srebrenika, i ovaj turnir je način da se sačuva uspomena na njega”, istakao je gradonačelnik Adnan Bjelić koji je svečano otvorio turnir i simbolično povukao prvi potez.

Ovim turnirom sa dugom tradicijom i kvalitetnom organizacijom Šahovskog kluba Srebrenik, grad se barem djelimično odužio velikanu svog grada, Džaferu Hogiću, jednom od najzaslužnijih ljudi jedne epohe. Zahvaljujući njegovim naporima i viziji, naše mjesto je od usputne željezničke stanice preraslo u grad.

U jakoj konkurenciji pobjednik ovogodišnjeg turnira je internacionalni majstor Aleksandar Savanović, drugo mjesto je internacionalni majstor Dušan Lekić iz Crne Gore, dok je trećeplasirani velemajstor Miodrag Savić iz Crne Gore.

Prethodni članak
U Srebreniku održan 3. malonogometni turnir “Ibro Kapetan 2026”
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više