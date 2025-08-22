Servisne informacije za 22. avgust

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj su povrijeđene 2 osobe. Evidentirano je i 1 narušavanje javnog reda i mira.
HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljenp je 78 pregleda, 1 terenska intervencija i 2 kućne posjete, 5 pacijenata je prevezeno u UKC Tuzla.
VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 5 tehničkih intervencije na dostavi vode i 1 intervenciju na zapaljenju elekktro kablova gdje su dežurali do dolaska ekipe ED Srebrenik.
PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, četiri djevojčice i tri dječaka.
ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Srebrenika.
VODOVOD – Vodosnabdijevanje iz gradskog vodovodnog sistema se odvija po već utvrđenom rasporedu redukcije.
CZ – Još nije sanirano klizište širih razmjera u mjestu Orlova klisura,na koju CZ Grada Srebrenika već tri mjeseca upozorava.Federalni vodni inspektor je svojim aktom broj:14-21-4-02731/2025-1405-2-P od:26.05.2025 godine izdao nalog Federalnoj Agenci za vodno područje rijeke Save za hitno preduzimanje mjera za uklanjanje materijala iz korita rijeke Tinje kako bi se obezbjedilo nesmetano procanje vode vodotokom,sa naznakom ODMAH po prijemu naloga.