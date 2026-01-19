Sindikat radnika BHRT-a predao pismo OHR-u, traži da Schmidt upotrijebi svoje ovlasti

Predsjednica Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u Merima Kurtović Pašalić danas je lično na adresu OHR-a predala pismo upućeno visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini Christianu Schmidtu. Na ovaj potez Sindikat se odlučio nakon što je više puta OHR-u slao pisma na koja nije dobio odgovor.

Kurtović Pašalić je ovom prilikom, kao i u prethodna dva navrata, pozvala Schmidta da iskoristi mandat i bonske ovlasti i prekine agoniju u kojoj se nalaze uposlenici BHRT-a, jer je on jedini koji to može učiniti.

Predsjednica Sindikata podsjetila je da 60 posto uposlenika naše kuće radi za minimalnu plaću od 1000 konvertibilnih maraka te da se nalaze na ivici egzistencije i pod stalnom prijetnjom da BHRT neće imati sredstva za isplatu plaća. Također, doprinosi radnicima ne uplaćuju se skoro deset godina, zbog čega najviše problema imaju uposlenici koji odlaze u penziju, ali i svi ostali.

Ona je od visokog predstavnika zatražila da naloži isplatu sredstava za spas BHRT-a, jednako kako je učinio i u slučaju isplate duga Viaducta. Također je podsjetila da su domaći parlamentarci nadležni za funkcioniranje Javnog servisa BiH, ali da oni ne žele da riješe ovo pitanje.

Radiotelevizija Republike Srpske je 2017. godine, jednostranom odlukom i suprotno Zakonu, prestala uplaćivati sredstva od RTV takse na jedinstveni račun, čime je narušen sistem raspodjele finansijskih sredstava prikupljenih naplatom RTV takse. Time je BHRT-u uskraćen stabilan način finansiranja.

Dug RTRS-a prema BHRT-u trenutno iznosi 103 miliona KM.