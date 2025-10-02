Četvrtak, 2 Oktobra, 2025
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Slovenija: Na radnom mjestu poginuo državljanin BiH

By admin
0
183

Tridesetsedmogodišnji građevinski radnik, državljanin Bosne i Hercegovine, smrtno je stradao na radnom mjestu u Novoj Gorici kada ga je u jarku dubokom oko metar i po zatrapala zemlja, saopštila je Policijska uprava Nova Gorica.

Dva druga radnika su odmah pritekla u pomoć zarobljenom radniku i pokušala da ga iskopaju.

Uprkos njihovoj pomoći i reanimaciji spasilaca iz službe hitne medicinske pomoći Nova Gorica, tridesetsedmogodišnjak nije preživio nesreću, rekao je Dean Božnik, predstavnik za odnose s javnošću Policijske uprave Nova Gorica.

Policija istražuje okolnosti nesreće na radu, a za smrtno stradalog radnika naložena je obdukcija koja će biti obavljena u Institutu za sudsku medicinu u Ljubljani, prenijela je RTV Slovenija.

O incidentu su obaviješteni dežurni istražni sudija i državno tužilaštvo u Novoj Gorici, kao i građevinska i radna inspekcija.

Prethodni članak
Zatvaranje Vlade SAD-a pogađa Ambasadu u BiH: Mogući problemi s vizama
Naredni članak
Penzioneri u Federaciji bi mogli početi dobijati 13. penziju
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a