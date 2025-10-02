Slovenija: Na radnom mjestu poginuo državljanin BiH

Tridesetsedmogodišnji građevinski radnik, državljanin Bosne i Hercegovine, smrtno je stradao na radnom mjestu u Novoj Gorici kada ga je u jarku dubokom oko metar i po zatrapala zemlja, saopštila je Policijska uprava Nova Gorica.

Dva druga radnika su odmah pritekla u pomoć zarobljenom radniku i pokušala da ga iskopaju.

Uprkos njihovoj pomoći i reanimaciji spasilaca iz službe hitne medicinske pomoći Nova Gorica, tridesetsedmogodišnjak nije preživio nesreću, rekao je Dean Božnik, predstavnik za odnose s javnošću Policijske uprave Nova Gorica.

Policija istražuje okolnosti nesreće na radu, a za smrtno stradalog radnika naložena je obdukcija koja će biti obavljena u Institutu za sudsku medicinu u Ljubljani, prenijela je RTV Slovenija.

O incidentu su obaviješteni dežurni istražni sudija i državno tužilaštvo u Novoj Gorici, kao i građevinska i radna inspekcija.