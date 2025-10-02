Zatvaranje Vlade SAD-a pogađa Ambasadu u BiH: Mogući problemi s vizama

Ambasada SAD u BiH obustavlja društvene mreže, dok se očekuju poteškoće s pasošima i vizama zbog zatvaranja američke savezne vlade.

Zatvaranje američke savezne vlade ima posljedice i u Bosni i Hercegovini. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu saopćila je da će zbog privremenog prekida finansiranja federalnih agencija njihovi zvanični nalozi na društvenim mrežama biti privremeno obustavljeni, dok se u izdavanju pasoša i viza očekuju određene poteškoće.

“Zbog privremenog prekida u finansiranju agencija savezne vlade, ovaj Facebook nalog neće biti redovno ažuriran sve do ponovne uspostave redovnih aktivnosti, osim u slučajevima hitnih obavještenja koja se tiču sigurnosti i bezbjednosti. Postojeći termini koji se odnose na izdavanje pasoša i viza u Sjedinjenim Američkim Državama, te u ambasadama i konzulatima SAD u inostranstvu nastavit će se tokom ovog prekida, u mjeri u kojoj to okolnosti dopuštaju. Ovaj nalog neće biti ažuriran do uspostave redovnih aktivnosti, osim hitnih objava koje se tiču sigurnosti i bezbjednosti. Sve informacije o našim uslugama i statusu dostupne su na travel.state.gov.“, naveli su iz Ambasade SAD-a u BiH.

Širi kontekst krize

Podsjetimo, američka vlada je u srijedu obustavila veći dio svojih operacija jer su duboke stranačke podjele spriječile Kongres i Bijelu kuću da postignu dogovor o finansiranju.

Ovo je dovelo do 15. obustave rada vlade od 1981. godine, s mogućim teškim posljedicama po ekonomiju i državne institucije.

Prema procjenama, dnevni trošak zastoja iznosi oko 400 miliona dolara, dok bi prinudno otpuštanje moglo zahvatiti 750.000 saveznih radnika. Također, obustava bi mogla zaustaviti objavljivanje ključnih izvještaja o zaposlenosti, usporiti zračni promet, zaustaviti dio naučnih istraživanja i dovesti do uskraćivanja plata američkim vojnicima.