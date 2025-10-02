Penzioneri u Federaciji bi mogli početi dobijati 13. penziju

Ako predloženi tekst izmjena i dopuna Zakona o PIO dobije „zeleno svjetlo“, penzioneri u FBiH bi po prvi put imali pravo na godišnji dodatak na penziju, koji bi postao trajno pravo, po uzoru na susjednu Hrvatsku, a kolokvijalno se naziva „13. penzija“. Vlada Federacije BiH bi na narednoj sjednici trebala utvrditi tekst izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO) i po skraćenom postupku taj prijedlog uputiti u parlamentarnu proceduru.

Prema ovim izmjenama i dopunama Zakona o PIO, penzioneri u FBiH bi dobili novu formulu za usklađivanje penzija, odnosno povećanje svojih primanja. Novi model usklađivanja predviđa rast penzija u skladu s rastom indeksa potrošačkih cijena i prosječne plate, umjesto dosadašnjeg BDP-a, i to u omjeru 60:40 u korist povoljnijeg faktora. Također, ovim prijedlogom planirana su dva redovna usklađivanja penzija, 1. januara i 1. jula.

Iako izvanrednog usklađivanja neće biti, penzioneri bi mogli dobiti drugo pravo. Naime, na posljednjem sastanku s predstavnicima Federalne vlade, predstavnici oba saveza udruženja penzionera u FBiH su, uz zadovoljstvo i saglasnost s predloženim izmjenama i dopunama, zatražili da se član 80, koji se odnosi na vanredno usklađivanje, preformuliše, odnosno da se uvede mjera novčanog dodatka.

Prema posljednjim informacijama iz oba saveza, resorno ministarstvo je ugradilo taj zahtjev u tekst prijedloga. Ako predloženi tekst izmjena i dopuna Zakona o PIO dobije „zeleno svjetlo“, penzioneri u FBiH bi po prvi put dobili godišnji dodatak na penziju, koji bi postao trajno pravo, po uzoru na susjednu Hrvatsku, a kolokvijalno se naziva „13. penzija“.

Međutim, kako je u izjavi za Avaz rekao Marinko Jovanović, predsjednik Saveza udruženja penzionera FBiH, riječ je o simboličnoj naknadi, čiju bi visinu, na osnovu ekonomskih pokazatelja na kraju godine i posebne odluke, utvrđivala Vlada FBiH.

– Na tom sastanku, koji je, rekao bih, bio kruna svih dosadašnjih, gotovo da nije bilo nikakvih prijepora. S naše strane, dakle oba saveza su nastupila jedinstveno, a uvažene su sve korekcije koje smo tražili. Za uvođenje novčanih dodataka u Zakon iskazana je dobra volja i vjerujem da tu neće biti spora. Dogovor je da tekst prijedloga bude završen najkasnije do 10. oktobra, kako bi do kraja godine izmjene i dopune Zakona bile usvojene u Federalnom parlamentu i kako bi primjena otpočela od 1. januara naredne godine – izjavio je Jovanović.

Prema preliminarnim procjenama predlagača, uz postojećih dodatnih 500 miliona KM koje Vlada iz budžeta izdvaja godišnje za isplatu penzija, za provedbu ovih izmjena i dopuna bilo bi potrebno još 500 miliona KM u budžetu FBiH za narednu godinu.

