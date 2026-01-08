Zemljotres jačine 3,2 stepena po Richteru tokom noći pogodio BiH

Područje u blizini Banje Luke je u 1:30 sati iza ponoći pogodio zemljotres, potvrđeno je na stranici Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC).

Prema podacima EMSC-a, epicentar zemljotresa bio je 14 kilometara udaljen od Banja Luke, a osjetio se i u srednjoj Bosni, kao i u Hrvatskoj.

Jačina zemljotresa je, prema objavi na stranici EMSC-a, bila 3,2 stepena po Richterovoj skali.

Pored Banje Luke i okoline gdje je bio epicentar, podrhtavanje tla su prijavili i građani Bugojna, Gornjeg Vakufa, Travnika i Zenice, između ostalih. KLIX