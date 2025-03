Stanje vodostaja na rijekama TK

Vodostaj na HA Modrac

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07.00 sati bio je 199,63 mnm., (tačka preljeva je 200

m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj je viši za 81 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 74,68 m3/s.

Stanje vodostaja na rijekama Tuzlanskog kantona

Jala Simin Han (Tuzla) 102 ↓

Jala Modrac 212 ↑

Spreča Gračanica (Karanovac) 436 ↑

Spreča Živinice (Strašanj) 284 ↑

Spreča Modrac 188 ↑

Oskova Živinice 97 =

Gribaja Kalesija 112 ↓

Oskova Živinice (Donja Višća) 174

Gostelja Živinice 194

Turija Turija 176

Drinjača Kladanj 119

Tinja Srebrenik 118 ↓

Sokoluša Gračanica 57 ↓

Litva Banovići 102 ↓

Solina Tuzla 95 ↓

Lukavčić rijeka Lukavac 32 ↓

Stanje na cestama

M – 19.2 Kladanj – Vlasenica (tunel Ravne) Zbog radova u tunelu Ravne na dionici

magistralnog puta M – 19.2 Kladanj – Vlasenica, od 08 do 16 sati vozila će saobraćati

usporeno, naizmjeničnim propuštanjem.

M-18 Tuzla – Bijeljina otežano kretanje vozila ( jednom kolovoznom trakom ) na lokalitetu

Banj Brda a zbog oborenog drveta.

M-18 Tuzla – Bijeljina iza naselja Seljublje prema Bijeljini došlo je do odrona na jednu

kolovoznu traku. Ekipe su na terenu i očekuje se normalizacija saobraćaja.

M19 Gradačac-Ormanica- regionalni put Gračanica u naselju Vučkovci. Saobraćaj se

odvija alternativno lokanim putem i obilazno putem preko Pelagićeva . Ostali putevi su

prohodni ali se sobraćaj odvija otežano, na snazi je i dalje zimsko održavanje cesta.

Grad Živinice lokalna saobraćajnica Suha -Ljubače zatvorena je za saobraćaj zbog

izlijevanja rijeke Spreče.

Poplave

Grad Srebrenik

Na lokalitetu MZ Srednje Špionice došlo je do izlijevanja vode po putu. Intervencijom

PVJ-Srebrenik put je stavljen u funkciju.

Grad Gradačac

Tokom 24 sata uslijed velikih količina oborina i podzemnih voda došlo je do plavljenja

infrastrukture, više stambenih objekata, privrednih objekata i poljoprivrednog zemljišta na

području grada.

Grad Gračanica

MZ Donja Orahovica došlo je do izlijevanja Orahovičke (Rašljevske) rijeke i ugroženo je

oko 30 stambenih objekata i magistralni put M4 u dužini od 1 km. Angažovana je

mehanizacija na sprječavanju i širenju bujičnog vodotoka.

prijetila izlijevanju i plavljenju nizvodno centru grada, angažovana je služba za komunalne

poslove sa mehanizacijom koja je očistila i taj otpadni materijal odvukla na deponiju.

na terenu.

Općina Čelić

Na ušću rijeke Šibošnice u rijeku Gnjicu došlo je do djelimičnog izlivanja vode te plavljenja

lokalnog puta u naselju Agići i Čeliću.

Površinske vode i lokalni potoci u MZ Ratkovići plavili su jedan stambeni objekat i dio

lokalnog fudbalskog igrališta.

Rijeka Šibošnica se izlila iz svog korita u dijelu vodozahvatnog područja Brane u

Vražićima.

Općina Doboj Istok

Vodostaj rijeke Spreče i lokalnih vodotoka je u porastu.

Poplavljeno oko 200 ha popljoprivrednog zemljišta u zoni rijeke Spreče.

Klizanje tla

Grad Gradačac

Klizanja tla u području naselja Zelinja Srednja gdje se stanje pogoršalo te je jedna porodica

evakuisana.

Grad Gračanica

Služba za civilnu zaštitu zaprimila je u ranim jutarnjim satima prijavu o pojavi klizišta u MZ

Gračanica, naselje Malta te će službenici zajedno sa komisijom za procjenu šteta izaći na

teren.