Posmatrački let po Ugovoru „Otvoreno nebo“ ove sedmice iznad BiH

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine izvještava javnost da će se, u periodu od 15. do 19. juna 2026. godine, nad našom zemlјom obaviti novi planirani posmatrački let u okviru Ugovora „Otvoreno nebo“.

Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH će, u saradnji sa Ministarstvom inostranih poslova BiH, Ministarstvom komunikacija i prometa BiH i Međunarodnim aerodromom Sarajevo, realizovati posmatrački let Republike Turske s Ujedinjenim Kralјevstvom Velike Britanije i Sjeverne Irske i Slovačke Republike iznad Bosne i Hercegovine, u skladu sa odredbama međunarodnog ugovora „Otvoreno nebo“.

Građani se obavještavaju da se radi o najavlјenoj aktivnosti, tokom koje će se posadi aviona imeđunarodnim inspektorima pridružiti prateći tim OS BiH i Ministarstva komunikacija i prometa BiH, te da nema potrebe za bilo kakvim uznemiravanjem.

Posmatrački let će biti obavlјen avionom iz sastava ratnog vazduhoplovstva Republike Turske. Snimanje teritorije se obavlјa senzorima certificiranim u skaldu sa odredbama Ugovora, nakon što ih pregledaju nadležni specijalisti Oružanih snaga BiH. Tačno vrijeme realizacije i putanja posmatračkog leta će biti usuglašeni tokom zajedničke pripreme, nakon dolaska delegacije na Međunarodni aerodrom „Sarajevo“.

Ugovor “Otvoreno nebo” predstavlјa jedan od sigurnosnih aranžmana, koji zemlјama članicama omogućava snimanje teritorije zemlјe iznad koje se obavlјa posmatrački let, u cilјu pribavlјanja podataka o vojnim snagama i njihovim aktivnostima. Svrha Ugovora je izgradnja i razvijanje povjerenja među članicama. Bosna i Hercegovina je pristupila ovom Ugovoru 2003. godine. Od tada, u saradnji sa ostalim članicama, aktivno učestvuje u realizaciji posmatračkih letova, kako iznad teritorije BiH, tako i iznad teritorije ostalih zemalјa članica, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.