Univerzitet u Tuzli raspisao konkurs za upis studenata

Univerzitet u Tuzli raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija za akademsku 2026/2027. godinu. Prema konkursu objavljenom 11. juna 2026., na 13 fakulteta i Akademiji dramskih umjetnosti planiran je upis ukupno 1.842 studenta u različitim statusima studiranja.

Pravo prijave imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom četverogodišnjom srednjom školom, kao i kandidati koji su srednje obrazovanje stekli u inostranstvu nakon provedenog postupka nostrifikacije ili ekvivalencije.

Sve informacije o uslovima upisa, broju mjesta i rokovima za prijavu na linku:

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2026/27. GODINI