Obavijest o provođenju ankete o prihodima i uslovima života u BiH

Obavještavaju se građani da će se tokom juna i jula 2026. godine na području cijele Bosne i Hercegovine provoditi Anketa o prihodima i uslovima života u BiH 2026 u organizaciji nadležnih statističkih institucija. Anketiranje će se vršiti u slučajno odabranim domaćinstvima, a na području Federacije BiH provodit će ga akreditovani anketari Federalnog zavoda za statistiku. Cilj istraživanja je prikupljanje podataka o prihodima, životnom standardu, siromaštvu, socijalnoj uključenosti i uslovima života stanovništva, radi izrade relevantnih statističkih pokazatelja na nivou Bosne i Hercegovine. Svi prikupljeni podaci predstavljaju službenu tajnu, koriste se isključivo u statističke svrhe i biti će objavljeni samo u zbirnom obliku, uz potpunu zaštitu ličnih podataka.

Pozivamo građane da pruže podršku i saradnju anketarima kako bi se ovo značajno istraživanje uspješno realizovalo.

Srebrenik.ba