Delegacija Eurotransplanta u radnoj posjeti UKC-u Tuzla

Delegacija Eurotransplanta boravit će 18. juna 2026. godine u radnoj posjeti Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, koji je jedna od najiskusnijih i najvažnijih transplantacijskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

Posjeta UKC-u Tuzla dio je šire višednevne radne posjete BiH, tokom koje delegaciju predvode predsjednik Nadzornog odbora Eurotransplanta prof. dr. Dirk van Raemdonck i generalni direktor organizacije André Matera, a planirani su i sastanci s predstavnicima državnih institucija, uključujući Ministarstvo civilnih poslova BiH.

Tokom boravka u Tuzli, delegacija će obići ključne kliničke kapacitete UKC-a, uključujući jedinice intenzivnog liječenja, operacione sale, HLA laboratorije i odjele nefrologije, s ciljem uvida u postojeće transplantacijske kapacitete i organizaciju rada.

Planirani su i koordinacijski sastanci s medicinskim timovima, transplantacijskim koordinatorima i nadležnim zdravstvenim strukturama, kako bi se dodatno razgovaralo o jačanju saradnje i razvoju transplantacijske medicine.

Posjeta se realizuje u okviru kontinuiranog dijaloga između Ministarstva civilnih poslova BiH i Eurotransplanta, koji traje od početka 2024. godine i koji je rezultirao Sporazumom o tehničkoj i administrativnoj saradnji.