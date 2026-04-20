Sud pustio osumnjičenog za pedofiliju iz Brčkog na slobodu: Policija ga ponovo uhapsila

Nakon obavještenja dežurnom tužiocu i prijema izvještaja o počinjenom krivičnom djelu iz člana 207d. stav 4) u vezi sa stavom 1) i 2) Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH, Policija Brčko distrikta BiH je pod nadzorom Tužilaštva Brčko distrikta BiH provela cijeli niz istražnih mjera i radnji kojima je potvrđeno postojanje osnova sumnje da je lice M.R. (49) iz Brčkog izvršilo kvalifikovani oblik krivičnog djela „Spolni odnos sa djetetom mlađim od 15 godina“.

Lice M.R. (49) lišeno je slobode na dan 17. april 2026. godine, te nakon izvršenog ispitivanja, Tužilaštvo Brčko distrikta BiH podnijelo je dana 18. aprila 2026. godine nadležnom sudu prijedlog za određivanje pritvora na osnovu člana 132. stav 1) tačka b) Zakona o krvičnom postupku Brčko distrikta BiH zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak utjecajem na svjedoke.

Osnovni sud Brčko distrikta BiH na ročištu od dana 19. aprila 2026. godine odbio je prijedlog za određivanje pritvora licu M.R. (49), ali Tužilaštvo Brčko distrikta BiH do trenutka davanja ovog saopštenja nije zaprimilo pisani otpravak rješenja. Nakon prijema rješenja sasvim je izvjesno da će Tužilaštvo Brčko distrikta BiH na isto izjaviti žalbu.

Imajući u vidu moguće posljedice ovog teškog krivičnog djela kao i činjenicu da bi puštanje na slobodu imenovanog lica rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda, Policija Brčko distrikta BiH je uz saglasnost Tužilaštva Brčko distrikta BiH shodno svojim zakonskim ovlaštenjima ponovo lišila slobode lice M.R. (49), nakon čega će se odlučiti o daljim procesnim radnjama u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Brčko distrikta BiH.

Opreza radi, imajući u vidu zakonske odredbe kod postupanja u krivičnim predmetima protiv učinilaca krivičnih djela na štetu djece i maloljetnika, ali i univerzalna prava djeteta, ponovo podsjećamo na obavezu posebno obazrivog postupanja u ovom slučaju.

Avaz