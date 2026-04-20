Predložena mjera pritvora za Armina Kamarića (36) iz Gračanice

Postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva TK je sudiji za prethodni postupak Općinskog suda u Gračanici stavio prijedlog za određivanje mjere pritvora za Armina Kamarića (36) iz Gračanice zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nasilničko ponašanje.

Kamarić je osumnjičen da je 17. aprila 2026. godine u kasnim večernjim satima u mjestu Pribava kod Gračanice došao do porodične kuće oštećenog A.G, noseći u ruci alat-trnokop, i bez ikakvog povoda u blizini kuće razbio prednje vjetrobransko i dva bočna stakla na parkiranom automobilu. Nakon toga je ušao u dvorište, prišao do ulaza u radionicu u prizemlju kuće, u kojoj se nalazio oštećeni sa svojim maloljetnim sinom, te razbio vrata i staklo i upućivao im ozbiljne prijetnje, izazivajući kod djeteta veliki strah i uznemirenost. Oštećeni je pokušao spriječiti njegovo dalje nasilno ponašanje, došlo je do fizičkog kontakta među njima, te je prilikom pada oštećeni povrijedio glavu.

Na ovaj način je osumnjičeni Kamarić nasiljem ugrozio građanski mir oštećenog i njegovog maloljetnog sina, uslijed čega je A.G i povrijeđen.

Policijski službenici PU Gračanica su nedugo nakon događaja lišili slobode Kamarića, obavljena je kriminalistička obrada i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu je predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.