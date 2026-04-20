U brojnim školama U HNK zaprimljene dojave o postavljenim eksplozivnim napravama

U više škola na području Hercegovačko-neretvanskog kantona jutros su zaprimljene dojave o postavljenim eksplozivnim napravama, nakon čega su na teren upućeni policijski službenici i pokrenute sigurnosne procedure.

Prema dostupnim informacijama, dojave su najprije putem e-maila zaprimljene u Srednjoj školi Vladimira Pavlovića u Čapljini i Srednjoj politehničkoj školi u Mostaru, a potom i u Drugoj gimnaziji Mostar, Srednjoškolskom centru Konjic, Srednjoj školi Jablanica, Medicinskoj školi sestara milosrdnica u Mostaru, Muzičkom centru Pavarotti, Srednjoj školi Stolac, Osnovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića i Osnovnoj školi Neum.

Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćeno je da su sve navedene lokacije osigurane, dok su u toku kontradiverzioni pregledi.