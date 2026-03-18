Nove cijene goriva u FBiH: Dizel ponovo poskupio

Prosječna maloprodajna cijena PREMIUM bezolovnog benzina 95, BAS EN 228- BMB 95 u srijedu, 18. marta, veća je za 0,01 KM/l u odnosu na 17. mart, dok je prosječna maloprodajna cijena naftnog derivata DIZEL BAS EN 590 (10 ppm) porasla za 0,04 KM/l u odnosu na dan ranije, objavilo je u srijedu Federalno ministarstvo trgovine.

Prosječna maloprodajna cijena premium bezolovnog benzina 95 na današnji dan iznosi 2,48 KM po litru, a dizela 3,06 KM.

Prema obavještenjima o promjeni cijena i marži (OPC i OPM obrasci), koje su benzinske pumpe dostavile Federalnom ministarstvu trgovine u periodu od 28. februara do 17. marta, 4540 OPC i OPM obrazaca odnosi se na DIZEL BAS EN 590, dok se 1820 OPC i OPM obrazaca odnosi na Premium bezolovni benzin 95, BAS EN 228 – BMB 95.

Iz Ministarstva podsjećaju kako je u Federaciji Bosne i Hercegovine još uvijek na snazi Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate (Službene novine Federacije BiH, broj 26/21), kojom je za privredna društva, koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko propisana maksimalna visina marži u apsolutnom iznosu od 0,06 KM/litru derivata, dok je za privredna društva koja obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisana maksimalna visina marže u apsolutnom iznosu od 0,25 KM/litru derivata.

Kontrolu nad primjenom navedene odluke vrše federalni i županijski tržišni inspektori u kontinuitetu, sve dok je ista na snazi. Svi tržišni inspektori s područja Federacije Bosne i Hercegovine imaju pristup zaprimljenim podacima u Federalno ministarstvo trgovine.

Fokus inspekcijskog nadzora usmjeren je na kontrolu kalkulacija veleprodajnih i maloprodajnih cijena, odnosno na kontrolu formiranja cijena propisanih mjerama neposredne kontrole cijena, ističu iz Ministarstva.

Napominju i kako je u cilju pružanja sveobuhvatnih i pravovremenih informacija o maloprodajnim cijenama n/d na benzinskim pumpama u Federaciji BiH, Federalno ministarstvo trgovine još u junu 2019. godine instaliralo besplatnu mobilnu aplikaciju za građane pod nazivom „FMT FBiH oil info“. Preuzimanje ove aplikacije dostupno je putem Google Play servisa za mobilne telefone s Android operativnim sistemom, a za Apple, iPHONE i iPAD mobilne uređaje preuzimanje aplikacije dostupno je direktno na App Store servisu, kao i putem linka ili skeniranjem QR koda, koji su namjenski postavljeni na web stranici Federalnog ministarstva trgovine: www.fmt.gov.ba.

Aplikacija također korisnicima pruža mogućnost prijavljivanja određenih nepravilnosti na benzinskim pumpama što uveliko doprinosi lakšem otklanjanju istih, stoji u saoopćenju.