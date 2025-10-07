Temeljito rekonstruisan poligon u centru Srebrenika

Stari poligon u centru grada ispred Prve osnovne škole,koji je generacijama bio mjesto okupljanja i razvoja košarke u Srebreniku, dobio je potpuno novo ruho.

Urađena je temeljita rekonstrukcija košarkaškog igrališta – igralište je prošireno, asfaltirano, uređen je okolni prostor, postavljeni su novi koševi i zaštitne mreže.

-“Hvala nastavniku i učenicima koji su vlastitim angažmanom iscrtali linije i pripremili teren za upotrebu.

Vrijednost projekta iznosi nešto manje od 50 hiljada KM.

Ovaj poligon će koristiti djeca iz osnovne i srednje škole, ali i svi mladi koji vole i žele igrati košarku. Na ovaj način, u našem gradu je mladima obezbijeđen savremen i siguran prostor za bavljenje sportom.

Naša želja je da sve više mladih igra košarku i da jednog dana upravo iz Srebrenika izađu sportisti koji će ponosno predstavljati naš grad i našu državu.

Mladi nisu samo budućnost, oni su i sadašnjost – a mi radimo da im obezbijedimo kvalitetne uslove za odrastanje i razvoj”, naveo je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić.