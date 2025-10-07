Na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu umro je Halid Bešlić. Potvrđeno je iz privatnih izvora za portal N1.

Kako je rečeno za N1 Bešlić je umro oko 13 sati.

Podsjetimo, Halid Bešlić je već duže vrijeme smješten u KCUS zbog teške bolesti.

Rođen na Romaniji 20. novembra 1953. godine, Halid je bio mnogo više od muzičara, umjetnika. Bio je glas tuge i radosti, pjesnik naroda, čovjek čija je iskrenost, skromnost i toplina osvajala i srca i pozornice. Malo je onih koji postanu legende za života – Halid Bešlić je bio jedan od tih rijetkih.