Danas počinje isplata penzija

Isplata penzija u FBiH za mjesec mart počinje danasa danas, u petak 3. aprila 2026. godine, preko Jedinstvenog računa trezora Federacije BiH, u skladu sa Zakonom o MIO.

Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666,76 KM, zagarantovana 795,74 KM, dok najviša penzija iznosi 3.333,79 KM.

Kada je riječ o korisnicima koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine, osnovica za obračun najniže penzije, prema članu 81. stav 2. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o MIO, iznosi 724,36 KM.

Na osnovu toga, najniža penzija iznosi najmanje 434,62 KM za korisnike sa manje od 20 godina penzijskog staža. Za one sa 20 i više, a manje od 25 godina staža iznosi 470,83 KM, dok za korisnike sa 25 i više, a manje od 30 godina staža iznosi 507,05 KM. Korisnicima sa 30 i više, a manje od 35 godina staža pripada najmanje 543,27 KM, a onima sa 35 i više, a manje od 40 godina staža 615,71 KM. Za korisnike sa 40 i više godina penzijskog staža najniža penzija iznosi 688,14 KM.

Zagarantovana penzija za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine, a imaju 40 ili više godina staža osiguranja, utvrđena je u iznosu od 842,44 KM.

Porodična penzija nakon smrti osiguranika, kao i invalidska penzija za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine, ne može biti niža od 90 posto prosječne penzije iz decembra 2025. godine, usklađene u godini ostvarivanja prava, što iznosi 651,92 KM.

Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima, uključujući zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca, zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih porodica, kao i zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, utvrđena je u iznosu od 666,76 KM.

Prosječna samostalna penzija za mart iznosi 850,05 KM.

Isplata penzija u FBiH za mart obuhvatit će ukupno 464.689 korisnika, a za tu namjenu osigurano je oko 351,8 miliona KM.