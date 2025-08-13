Tuča na koridi u BiH: Potukli se zbog neisplaćene opklade na borbu bikova 

Tokom održavanja koride u mjestu Vir, opština Posušje, došlo je do narušavanja javnog reda i mira.

Prema zvaničnim informacijama MUP Kantona Zapadnohercegovačkog, sukob je izbio između više osoba zbog neisplaćene opklade na borbu bikova. Verbalni sukob ubrzo je prerastao u fizički obračun.

Policijski službenici su u službene prostorije Policijske uprave Posušje priveli tri osobe, dvije s područja Čapljine i jednu s područja Posušja, nad kojima je provedena prekršajna obrada.

Tučnjava na koridi u Posušju pic.twitter.com/IwEpNyt1T7 — hercegovina.info (@hercegovinainfo) August 9, 2025

Nakon što se predmet kompletira, protiv njih će biti preduzete mjere u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru, saopšteno je iz MUP-a Kantona Zapadnohercegovačkog.

Portal Hercegovina.info nezvanično prenosi da je među učesnicima tuče bio i Čapljinac Rade Merdžan (51), koji je u junu prošle godine pred Opšinskim sudom u Čapljini priznao krivicu za krivično djelo teške tjelesne povrede, nakon što je protiv njega potvrđena optužnica Tužilaštva HNŽ.

Merdžan je u aprilu 2024. godine teško prebio mladića. Nadležni sud javno nije objavio presudu.