Uvedena taksa za kladionice i priredjivače igara na sreću u Srebreniku

Gradsko vijeće Srebrenik usvojilo je novu Odluku o komunalnim taksama, čime je uspostavljen precizniji, pravedniji i pravno održiv sistem naplate naknada za korištenje prostora i infrastrukture na području grada.

Cilj donošenja ove odluke je jasna i pravedna raspodjela obaveza, stabilnije punjenje budžeta i stvaranje dodatnih sredstava za razvojne projekte u Srebreniku. Poseban fokus stavljen je na djelatnosti koje ostvaruju značajne profite koristeći gradski prostor i infrastrukturu.

Najznačajnije izmjene

Novom odlukom obuhvaćen je širok spektar djelatnosti, uključujući:

• priređivanje zabavnih i posebnih igara na sreću,

• poslovne prostore u kojima se organizuju igre na sreću i kladioničarske aktivnosti,

• postavljanje i držanje bankomata i drugih automatskih uređaja,

• korištenje elektroenergetskih i telekomunikacijskih objekata,

• korištenje lokalnih cesta u komercijalne svrhe.

Visina komunalnih taksi određuje se prema jasno utvrđenim kriterijima – površini prostora, broju uređaja ili predmeta, kao i zoni grada u kojoj se djelatnost obavlja. Grad je podijeljen u više zona, a iznosi taksi razlikuju se u zavisnosti od lokacije i vrste djelatnosti.

Igre na sreću i kladionice

Prema novoj odluci, taksa za poslovni prostor za priređivanje igara na sreću i kladionice u Nultoj zoni iznosi 20.000 KM godišnje, dok se po jednom slot aparatu plaća do 5.000 KM godišnje.

Na ovaj način uspostavljen je princip prema kojem oni koji ostvaruju najveće profite daju i najveći doprinos lokalnoj zajednici.

Ostale djelatnosti

• Svaki bankomat na području grada plaća 1.000 KM godišnje.

• Bazne stanice mobilne telefonije, trafostanice i slični objekti podliježu taksama koje, zavisno od zone i vrste objekta, iznose i do 6.000 KM godišnje po objektu.

• Uređen je sistem naplate naknade za korištenje lokalnih cesta u komercijalne svrhe, posebno za dostavna vozila koja nisu registrirana na području Tuzlanskog kantona, a koriste infrastrukturu u Nultoj zoni grada.

Podrška lokalnoj zajednici

Važno je naglasiti da nova odluka ne uvodi nove namete građanima, već reguliše naknade za pravna lica i subjekte koji koriste prostor i resurse grada radi ostvarivanja dobiti.

Istovremeno je pokazano razumijevanje prema lokalnoj privredi. Izuzeta je taksa na izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima, kao i aparati za zabavu koji ne ostvaruju dobit.

Transparentan i održiv sistem

Iz Gradske uprave ističu da je donošenjem ove odluke uspostavljen moderan, precizan i pravno održiv sistem koji će se jednako primjenjivati na sve obveznike, uz potpuno usklađivanje sa važećim propisima.

Usvajanjem odluke stvoreni su uslovi za početak primjene novog modela komunalnih taksi na području grada Srebrenika.

Prikupljena sredstva bit će usmjerena u razvoj komunalne infrastrukture, izgradnju i uređenje javnih površina, sportskih terena, dječijih igrališta i unapređenje lokalne putne mreže.

Grad Srebrenik nastavlja provoditi mjere koje doprinose finansijskoj stabilnosti budžeta i ravnomjernom razvoju lokalne zajednice, uz jasno definisane obaveze za sve koji koriste gradske resurse.