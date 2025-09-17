U četvrtak i petak planska isključenja električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u isporuci električne energije u četvrtak, 18. septembra na području Grada srebrenika u naseljima:
Huremi, Mustafići, Zubovo Brdo i Špionica Gornja od 08:30-15:30.
Hrgovi Gornji, Ormanica i Vrela od 08:30-16:30.
Moranjci Donji od 10:00-15:00 sati.
U petak 19. septembra u naseljima:
Cerik, Dežići, Tutnjevac, Šestići, Špionica Centar, Špionica Srednja i Špionica Polja od 08:30-15:30.
Hodžići, Hrvati, Ibrići, Omerbašići, Panđurište i Vikale od 09:00-15:00 sati.