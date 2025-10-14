Utorak, 14 Oktobra, 2025
NaslovnicaSREBRENIKSERVISNE INFORMACIJE

U četvrtak planska isključenja električne energije u Srebreniku

By admin
0
485

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u isporuci električne energije na području Grada srebrenika u četvrtak, 16. oktobra u naseljima:
Ćehaje, Ježinac, Špionica Donja, Badelka, Radići, Zubovo Brdo, Huremi, Mustafići, Špionica Centar, Fazanerija, Hujdurovići, Krč, Vrela, Gornji Hrgovi, Ormanica, Tutnjevac, Cerik, Špionica Srednja, Špionica Polja, Jošak i Kosica u vremenu od 08:30 do 16:00 sati.

Prethodni članak
Pomoćni teren OFK Gradina uskoro bi trebao biti osvijetljen
Naredni članak
Za stipendije učenicima deficitarnih zanimanja: Vlada TK osigurala 1.170 KM po učeniku
admin

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a