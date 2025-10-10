U ponedjeljak oproštaj od Halida Bešlića

Cijela Bosna i Hercegovina, ali i region tuguje i oprašta se od legendarnog Halida Bešlića.

– Povorka sa vozilom, u kojem će biti tijelo Halida Bešlića, poslije klanjanja dženaze u Begovoj džamiji kretat će se kroz Ferhadiju, a na glavnu ulicu će se uključiti kod Vječne vatre. Tužna povorka ići će dalje prema Barama i svi građani koji žele da se oproste od Halida Bešlića moći će to učiniti – saopštili su iz menadžmenta Halida Bešlića.

Dženaza-namaz Halida Bešlića klanjat će se u ponedjeljak, 13. oktobra, poslije podne namaza (u 13:30 sati) u haremu Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu, a ukop će se obaviti u 15 sati na Gradskom mezarju Bare.

Tevhid Halidu Bešliću proučit će se u ponedjeljak poslije ikindije-namaza (u 16 sati) u Gazi Husrev-begovoj džamiji.