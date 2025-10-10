Svjetski je dan mentalnog zdravlja

Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se svake godine 10. oktobra, s ciljem podizanja svijesti o značaju mentalnog zdravlja i unapređenja podrške osobama koje se suočavaju s mentalnim poteškoćama.

Inicijativu za njegovo obilježavanje pokrenula je Svjetska federacija za mentalno zdravlje (WFMH) 1992. godine, a od tada se ovaj datum obilježava širom svijeta kroz različite edukativne, preventivne i društveno angažovane aktivnosti.

Svjetska federacija za mentalno zdravlje osnovana je 1948. godine s misijom da promoviše mentalno blagostanje, unaprijedi prevenciju mentalnih i emocionalnih poremećaja te poboljša pristup liječenju i oporavku.

Prema podacima međunarodnih organizacija, svaka osma osoba na svijetu živi s nekim oblikom mentalnog poremećaja, što direktno utiče na kvalitet njihovog života, odnose s drugima i opće zdravstveno stanje.

Ovogodišnja tema Svjetskog dana mentalnog zdravlja glasi „Pristup uslugama — mentalno zdravlje u kriznim situacijama i humanitarnim krizama“, a naglašava važnost uključivanja mentalnog zdravlja u odgovore zajednica pogođenih prirodnim katastrofama, oružanim sukobima i izbjegličkim krizama.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), svaka peta osoba koja proživi humanitarnu krizu razvije određeni oblik mentalnog poremećaja.

Gotovo trećina pogođenih doživljava ozbiljne posljedice po mentalno zdravlje, uključujući tjeskobu, depresiju, nesanicu, osjećaj beznađa i umor. Ove posljedice ne pogađaju samo pojedince, već i cijele zajednice, porodice i one koji su uključeni u pružanje pomoći.

Uprkos naporima međunarodnih institucija, stigma i diskriminacija prema osobama s mentalnim poteškoćama i dalje su prisutne u društvu, porodici, školama i na radnim mjestima. Takva okolina otežava proces oporavka i sprečava izgradnju inkluzivnih zajednica koje bi trebale pružiti podršku svima.

Pravo na očuvanje mentalnog zdravlja i zaštitu dostojanstva svake osobe zagarantovano je međunarodnim dokumentima, poput Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima (UDHR) i Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom (UNCRPD), koji ističu jednakost, slobodu i pravo na dostojanstven život.

U Bosni i Hercegovini, posebno u Federaciji BiH, zakonska regulativa u oblasti mentalnog zdravlja unaprijeđena je reformama koje se provode posljednju deceniju, a značajan doprinos u tom procesu daju centri za mentalno zdravlje u lokalnim zajednicama.