U Srebreniku obilježen Dan šehida

Na prigodan način u Srebreniku je danas obilježen Dan šehida koji se tradicionalno obilježava drugog dana Ramazanskog bajrama u organizaciji Medžlisa Islamske zajednice i Gradske uprave Srebrenik, a uz prisustvo predstavnika porodica šehida, boračkih organizacija, političkog i javnog života u Srebreniku.

Tevhid i hatma dova za duše šehida proučeni su u Gradskoj džamiji, a nakon toga upriličena je posjeta centralnom šehidskom spomeniku u centru grada i učenje fatihe šehidima.

Također,upriličen je i tradicionalni bajramski prijem u Medžlisu IZ Srebrenik,obilazak šehidskih porodica i mezarja.

Svečani bajramski prijem upriličen je prvog dana Ramazanskog bajrama u Domu kulture u Srebreniku u zajedničkoj organizaciji Medžlisa IZ Srebrenik i Gradske uprave.

Prijem je upriličen za predstavnike vjerskog,političkog,privrednog i društvenog života u Srebreniku uz lijepo i prigodno bajramsko druženje.