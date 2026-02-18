Srijeda, 18 Februara, 2026
VIJESTI SREBRENIK

Potpisivanje ugovora za dodjelu sredstava boračkim udruženjima s područja Srebrenika

U prostorijama Gradske uprave Srebrenik upriličeno je potpisivanje ugovora za dodjelu sredstava boračkim udruženjima s ovog gradskog područja. Za ove namjene iz gradskog budžeta se izdvaja oko 300 000 KM. Bila je ovo i prilika za sastanak gradonačelnika Adnana Bjelića sa predstavnicima udruženja i za razgovor o tekućim stvarima i problematici boračke populacije, kao i i planovima za naredni period.

Kako je istaknuto i ovom priliku, saradanja boračkih udruženja i Gradske uprave je na zadovoljavajućem nivou, no uvijek se nastoji da podrška boračkoj populaciji i udruženjima bude dignuta na jedan viši nivo, kako u izdvajanju sredstava, tako i sa kvalitetnim projektima koji će poboljšati položaj ove populacije.

Gradonačelnik Bjelić je prisutne upoznao i sa socijalnim programima koji se provode na području grada Srebrenika, a čiji korisnici, u slučaju potrebe mogu biti i socijalno ugrožene osobe iz boračkih kategorija.

Razgovaralo se i organizaciji manifestacija, godišnjica i obilježavanja bitnih datuma iz proteklog odbrambeno-oslobodilačkog rata.

