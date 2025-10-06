Uhapšen državljanin BiH, imao više od 10 lažnih identiteta

Pripadnici italijanskih karabinjera uhapsili su državljanina Bosne i Hercegovine za kojeg se ispostavilo da tražen širom Italije, a tokom svih ovih godina koristio je više od 10 lažnih identiteta.

Naime, prije nekoliko dana patrola saobraćajne policije iz mjesta Mondovi, na odmorištu „Rio Ghidone Est“ u opštini Fosano, zaustavila je sumnjivi kombi. Vozač je prilikom kontrole pokazao vozačku dozvolu Bosne i Hercegovine.

Daljom provjerom u policijskim bazama podataka utvrđeno je da je dokument zaista izdat u Bosni i Hercegovini, ali da se fizički opis uopšte ne poklapa sa izgledom muškarca koji je zaustavljen. On je potom sproveden u kancelarije Policijske uprave u Kuneu radi identifikacije.

Fotografska i biometrijska provjera pokazala je da je riječ o osobi koja je koristila brojne lažne identitete tokom ranijih policijskih kontrola. Protiv njega su već postojali brojni krivične prijave za djela protiv imovine, počinjena kako u Pijemontu, tako i u ostatku Italije.

Za 34-godišnjakom je takođe postojala potjernica zbog neizvršenja mjere pritvora koju je izdao Sud u Torinu, zbog više krađa i jedne pljačke počinjene u glavnom gradu Pijemonta. Zbog toga je uhapšen i sproveden u zatvor Čerijaldo u Kuneu.

Osim toga, protiv njega je podnijeta prijava i zbog ilegalnog boravka na teritoriji Italije, kao i zbog korištenja lažnih identiteta.