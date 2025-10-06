Pomoćni teren OFK Gradina uskoro bi trebao dobiti reflektore

Pomoćni teren OFK Gradina uskoro bi trebao dobiti osvjetljenje koje će omogućiti kvalitetniji i lakši trenažni proces za sve selekcije kluba.

Projekat osvjetljenja sportskih terena pokrenut prije dvije godine, ali je postupak javne nabavke morao biti ponavljan tri puta jer se nije prijavio nijedan izvođač. Tek sada dolazi do realizacije i postavljanja reflektora na pomoćnom stadionu.

Vrijednost trenutno započetih radova iznosi nešto manje od 50.000 KM.

-Pored reflektora, u planu je i izgradnja terena sa umjetnom travom, koji će našim najmlađim fudbalerima omogućiti bolje uslove za razvoj i treniranje.

Grad čeka i rezultate nekoliko javnih poziva koji bi mogli podržati izgradnju dodatnih teniskih terena te pomoćnog terena sa umjetnom travom u dimenzijama koje omogućavaju odigravanje službenih utakmica.

Na ovaj način, sportsko-rekreativna zona Srebrenika biće podignuta na veoma visok nivo. Naš cilj je da omogućimo djeci i mladima prostor za zdravo odrastanje, a u kombinaciji sa uređenjem gradskog parka i šetališta, obezbijediti i prostor za zdravo starenje osoba starije životne dobi.

Srebrenik nastavlja ulagati u sport, rekreaciju i kvalitet života svih generacija, naveo je gradonacelnik Adnan Bjelic.