Više od 130 000 KM za dva projekta rasvjete na području Srebrenika

Ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Anela Ajšić boravila je danas u Srebreniku.

Povod ove posjete je pitpisivanje ugovora o dodjeli namjenskih sredstava za projekte energijske efikasnosti koji će biti realizovani u ovom gradu.

Više od 130.000 maraka koje je izdvojilo resorno ministarstvo biće utrošeno na izgradnju energijski efikasne javne rasvjete na lokalitetu budućeg velikog gradskog parka te pored magistralnog puta od centra grada do naselja Ćehaje, potvrdio je gradonačelnik Adnan Bjelić.

Razgovarano je i o upravljanju otpadom na području TK, te naglašeno da će se ovoj problematici s još više pažnje pristupiti u 2026. godini.

