Više od 60 rudara zarobljeno u rudniku Trepča, u toku akcija izvlačenja

Više od 60 rudara ostalo je zarobljeno u rudniku Trepča na Kosovu nakon kvara na električnoj instalaciji.

Šef Sindikata rudara Ibrahim Januzi potvrdio je da je riječ o 63 radnika druge smjene, koji su ostali zarobljeni u prvom tunelu. Prema njegovim riječima, u toku su aktivnosti na njihovom izvlačenju.

Ministrica privrede Kosova Artane Rizvanoli saopćila je da su rudari u dobrom zdravstvenom stanju. Navela je da se organizuje njihov postepeni izlazak kroz alternativni, odnosno izlaz za slučaj opasnosti.

Na terenu su policijske i ekipe Hitne pomoći, dok je komandant vatrogasaca u Kosovskoj Mitrovici Bekim Ibiši rekao da se rudari nalaze na dubini od oko 900 metara.

Ibiši je potvrdio da su u stalnom kontaktu s rudarima i da je njihovo zdravstveno stanje dobro. Dodao je da akcija izvlačenja traje duže jer se sve mora provesti pažljivo i precizno, ali se očekuje da bi rudari mogli biti izvučeni tokom dana. RTV SLON