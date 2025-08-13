Srijeda, 13 Augusta, 2025
“Vrhunska sezona u Neumu: Puni hoteli, povoljne cijene i bogata turistička ponuda”

Direktor Turističke zajednice Općine Neum, Nikola Prkačin, u razgovoru za Fenu izjavio je kako je ovogodišnja sezona vrlo dobra.

  • Svi smještajni kapaciteti, i hoteli i privatni smještaj, su popunjeni. Najveći broj naših gostiju je iz Bosne i Hercegovine, iz bh. dijaspore, a imamo i veliki broj gostiju iz Francuske, Poljske i drugih zapadnoeuropskih zemalja – kazao je Prkačin.

Tačne statističke podatke o broju gostiju Turistička zajednica trenutno nema, a prema slobodnoj procjeni, ta brojka se kreće oko 15.000 gostiju.

Turističke djelatnike raduje i povratak gostiju s Dalekog istoka.

  • Oni obično ne dolaze u glavnoj sezoni tokom jula i augusta, većinom su tu od aprila do juna i od septembra do novembra. Njihove brojke još se nisu vratile na one predpandemijske, ali bilježi se njihov rast. Turistima iz dalekih azijskih zemalja Neum je jedna od usputnih stanica; obično slete u neku od zapadnoeuropskih zemalja i onda autobusima rade ture po Evropi – pojašnjava direktor neumske Turističke zajednice.

Po njegovim riječima, pored mora i sunca, Neum svojim gostima svakog ljeta nudi sve bogatiji kulturno-zabavni i sportski program.

  • Nalazimo se u sredini brojnih događanja tokom ove ljetne sezone. Imamo koncerte na obnovljenom šetalištu, memorijalni vaterpolo turnir „Ivica Bačić“, sajam „Plodovi Mediterana“, festival podvodnog filma „Neum Underwater Film Festival“, a završavamo sa smotrom klapa – kazao je Prkačin.

Govoreći o prednostima ljetovanja na bh. moru, Prkačin je istakao da je Neum, pored svega ostalog, turistima zanimljiv i zbog toga što je finansijski mnogo povoljniji nego gradovi na hrvatskoj obali.

  • Strane agencije koje dovode goste, pogotovo u predsezoni i postsezoni, izabiru Neum jer imamo vrhunski opremljene hotele, a naše cijene su znatno povoljnije od onih u Hrvatskoj. Pored toga, Neum je strateški povoljno smješten jer se odavde mogu obići Dubrovnik, Mljet, Korčula, ali i Mostar, Međugorje i Kravice, ovisno šta koga zanima – kazao je.
  • Neum je i dalje vrlo konkurentan, te smo uvjereni da nudimo najbolju vrijednost za novac kada je riječ o odnosu cijene i kvalitete – dodao je Prkačin.

Ono što će biti u fokusu Turističke zajednice u narednim godinama je valorizacija neumskog zaleđa.

  • Zaleđe ima puno toga za ponuditi i to se do sada nije dovoljno koristilo u turističke svrhe. Izgradnjom brze ceste Stolac – Neum i nove dionice Ravno – Hutovo otvaraju nam se nove mogućnosti. Želja nam je u turama povezati lokalitete u Stocu, Neumu i Ravnom – rekao je Prkačin.

Problem koji zadnjih godina sve više muči mediteranske zemlje je nedostatak radne snage, a ni Neum nije izuzetak.

  • Svugdje je ista situacija. Nekako to još uspijevamo riješiti najvećim dijelom radnicima iz unutrašnjosti Bosne i Hercegovine. Također, u zadnjih nekoliko godina ima nešto radne snage s Dalekog istoka, posebno iz Nepala. U narednim godinama bit će još veći izazov pronaći kvalitetnu radnu snagu. Plaće će sigurno morati rasti kako bismo privukli našu domaću radnu snagu – prokomentirao je direktor Turističke zajednice Općine Neum, Nikola Prkačin.
