Srijeda, 13 Augusta, 2025
OGUS 2025: Večeras otvaranje izložbe slika i skulptura i predstavljanje proizvoda od ljekovitog bilja OPG "Veselčić"

Za ljubitelje likovne umjetnosti danas je prava prilika za uživanje u umjetničkim djelima. Naime, od 17 sati u holu Domu kulture Srebrenik planirano je otvaranje izložbe slika i skulptura koje4 su umjetnici iz BiH i regiona stvarali u okviru OGUS-a 2024.


U okviru najstarije i najznačajnije kulturne manifestacije u Srebreniku – „Srebrenik – otvoreni grad umjetnosti (OGUS)” – večeras, 13. avgusta, od 17 sati . u holu Doma kulture u Srebreniku će se predstaviti Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Veselčić iz Špionice Srednje sa svojim proizvodima od ljekovitog bilja.

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

