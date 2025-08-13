OGUS 2025: Večeras otvaranje izložbe slika i skulptura i predstavljanje proizvoda od ljekovitog bilja OPG “Veselčić”

Za ljubitelje likovne umjetnosti danas je prava prilika za uživanje u umjetničkim djelima. Naime, od 17 sati u holu Domu kulture Srebrenik planirano je otvaranje izložbe slika i skulptura koje4 su umjetnici iz BiH i regiona stvarali u okviru OGUS-a 2024.



U okviru najstarije i najznačajnije kulturne manifestacije u Srebreniku – „Srebrenik – otvoreni grad umjetnosti (OGUS)” – večeras, 13. avgusta, od 17 sati . u holu Doma kulture u Srebreniku će se predstaviti Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Veselčić iz Špionice Srednje sa svojim proizvodima od ljekovitog bilja.