“Vozači kamiona u BiH najavljuju blokadu graničnih prijelaza i cesta”

Nakon dugotrajnog i strpljivog pristupa, racionalnog vjerovanja u obećanja nadležnih institucija, dovedeni smo u bezizlaznu situaciju.

Prijevoznici iz BiH od 1. septembra kreću u velike proteste koji uključuju blokade prometa od lokalnih zajednica do granica. Najava protesta bit će dostavljena Ministarstvima unutrašnjih poslova RS i FBiH, svim policijskim upravama i centrima sigurnosti, Graničnoj policiji BiH, te gradonačelnicima i načelnicima općina. – Nakon dugotrajnog i strpljivog pristupa, racionalnog vjerovanja u obećanja nadležnih institucija, dovedeni smo u bezizlaznu situaciju. Od 1. septembra počinje primjena “francuskog modela na bosanskohercegovački način” – navode iz Konzorcijuma Logistika BiH.

U obavještenju pojašnjavaju da će u svakoj lokalnoj zajednici koordinatori plenuma stupiti u kontakt s policijskim stanicama, gradonačelnicima i načelnicima, kako bi objasnili razloge i predstavili model protesta, te da odgađanja neće biti.

Svi zahtjevi su poznati nadležnima, obećano je njihovo ispunjenje, ali ništa nije urađeno.

Država i institucije BiH nisu zaustavile nezakonita hapšenja vozača, iako su ministri Forto i Konaković obećali djelovanje. Vozači su po 48 sati lišavani slobode bez prava na telefonski poziv i hranu. Ministar Forto nije ispunio ni jedan od 17 dogovorenih zaključaka, uključujući izmjenu Pravilnika o licenciranju, u kojem Ministarstvo komunikacija i transporta i dalje pogoduje pojedinim subjektima. Iz Ministarstva je sektor transporta oštećen za 243 miliona KM nezakonitim obavezama.

MKT je prenio suverenitet BiH u tehničkim standardima na druge države. Umjesto ispunjavanja obećanja, formiraju se nove radne grupe, dok pojedini službenici prijete i ucjenjuju članove našeg sektora. Ministarstvo vanjskih poslova nije riješilo bilateralne probleme sa Hrvatskom i drugim državama, niti osiguralo kraće rute i dodatne dozvole.

Digitalizacija je ostala mrtvo slovo na papiru – sve se odvija po starim procedurama. Ministar Košarac nije unaprijedio rad Ureda za veterinarstvo niti koordinaciju inspekcija.

UNO nije realizirala nijednu od 25 dogovorenih mjera na terenu – pojašnjavaju razloge protesta iz Konzorcijuma Logistika BiH, uz poziv građanima na razumijevanje.