Zabrana izvoza piletine iz BiH izazvala gubitke i probleme domaćim peradarima

Izvoz piletine iz BiH u EU privremeno obustavljen zbog ptičije gripe. Proizvođači bilježe gubitke, očekuje se normalizacija u aprilu.

Izvoz pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine prema zemljama Europske unije trenutno je privremeno obustavljen. Do zabrane je došlo nakon što je na jednoj farmi peradi u naselju Karanovac, na području općine Petrovo, potvrđena pojava ptičije gripe. Ova mjera, uvedena krajem februara, već je prouzrokovala poteškoće domaćim proizvođačima.

Kretanje na 22 farme u općini Petrovo i okolnim općinama dozvoljeno je isključivo uz nadzor inspektora. Nakon pojave zaraze, veterinarske stanice, zajedno s kantonalnim i federalnim inspektorima, izvršile su obilazak svih farmi u radijusu od 10 kilometara te su uzeti službeni uzorci. Situacija je razmatrana i na sastanku Koordinacionog odbora peradara BiH.

“Ono što je dobro je to što smo na sastanku konstatovali, nakon informacija od nadležnih institucija, da su urađeni svi u takvim slučajevima i zakonom i pravilnicima utvrđeni monitorinzi i nemamo nijedan novi slučaj zabilježen na tom području koje je bilo najugroženije”, izjavio je Velibor Popović iz Koordinacijskog odbor peradara/živinara BiH.

“Što se tiče mesa i što se tiče izvoza, to je samo privremena mjera dok se ne vidi šta je. Ovaj problem bi bio lokalizovan i on je riješen. To traje negdje do 4.-5. aprila i ja mislim poslije toga da može normalno da se izvozi pileće meso u Europsku uniju”, mišljenja je Mevludin Kahvedžić iz Udruge peradara FBiH.

Zbog ove mjere, znatne količine mesa ostale su na domaćem tržištu. Kako bi ublažili posljedice, peradari pokušavaju pronaći alternativne načine plasmana, pa dio proizvoda preusmjeravaju na domaće kupce. Procjenjuje se da gubici iznose oko 20 posto prihoda.

“To su velike koncentracije koje su bile planirane da se izvoze i sad se to praktički zamrzava, zaleđuje, stvara nove troškove peradarima i, naravno, odražava se tako i na individualne proizvođače”, dodao je Kahvedžić.

Proizvođači naglašavaju da nema razloga za zabrinutost kada je riječ o kvalitetu mesa, ni u ovom području niti u ostatku Bosne i Hercegovine, iako je pojava ptičije gripe na jednoj farmi imala šire posljedice po sektor peradarstva i izvoznike.

“Procjena je da bi se između dvije i tri hiljade tona izvezlo u martu mjesecu. Teško je sada reći količinu, ali na osnovu prethodnih godina, iskustava, to je količina kojom mi operišemo”, kaže izvoznik Edin Jabandžić.

Kao pozitivnu okolnost, peradari izdvajaju činjenicu da je riječ o privremenoj zabrani te da izvoz prema Srbiji nije obustavljen, što omogućava nastavak dijela plasmana. Najveći dio piletine iz Bosne i Hercegovine inače se izvozi u susjednu Hrvatsku. Iako su ispunjeni uslovi za izvoz, zabrana je na snazi 30 dana, a prema procjenama proizvođača, ukupno trajanje, uključujući procedure, moglo bi se produžiti do sredine aprila, odnosno na oko 40 dana, prenosi BHRT.