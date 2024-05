Završen pravilnik: Pušenju u ugostiteljskim objektima uskoro bi trebalo biti prošlost

Pušenju u ugostiteljskim objektima uskoro bi trebalo biti prošlost.

Naime, kako je Raportu potvrđeno iz Ministarstva zdravstva FBiH, Pravilnik kojim se definira kontrola i ograničenje upotrebe duhanskih proizvoda je završen.

Zakonom o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje definisano je da će federalni ministar zdravstva u roku od 12 mjeseci od početka primjene ovog zakona (do kraja maja 2024. godine) donijeti provedbene propise na osnovu Zakona, kojima se regulišu uslovi za posebne prostorije za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja.



S tim u vezi informiramo Vas da je završena izrada Pravilnika o uvjetima za posebne prostorije za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja, te da je Pravilnik dobio pozitivno mišljenje Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU, nakon čega će biti upućen na objavu u Službenim novinama Federacije BiH”, rekli su nam iz Ministarstva zdravstva FBiH.

Oni dodaju da će pravna lica, u čijim objektima postoje izuzeci od zabrane pušenja u skladu s ovim zakonom, bilo da su u njihovom vlasništvu ili su im dati na korištenje (kao što su odjeli za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, ugostiteljski objekti i drugi, definirani članom 7. Zakona) dužni uskladiti svoj rad s odredbama ovog Pravilnika u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu.



“Članom 32. Zakona definirano je da nadzor nad primjenom ovog zakona obavljaju Federalna uprava za inspekcijske poslove, te kantonalni organi za inspekcijske poslove.



Zakonom je također definirano da će se kazne propisane ovim zakonom početi naplaćivati nakon proteka 12 mjeseci od početka primjene ovog zakona, odnosno od dana stupanja na snagu podzakonskih akata donesenih temeljem ovog zakona (pravilnika)”, istakli su.

A kazne za one koji ne poštuju su paprene.

Za one koji prekrše zakon predviđene su kazne koje se kreću od 2.000 KM do 5.000 KM za pravna lica, od 300 KM do 1.000 KM za odgovorna lica, te od 500 KM do 1.500 KM za vlasnike i korisnike prostora gdje je pušenje zabranjeno. Kazna za fizička lica je 100 KM.

