Završna faza mapiranja šehidskih mezarja na području TK

Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević boravila je u Gradačcu povodom mapiranja Vojnog i šehidskog mezarja Mahmut Mahala i Centralnog vojnog mezarja Kadić Bašča. Riječ je o projektu kompletiranja baze podataka i mapa šehidskih mezarja cijele Bosne i Hercegovine u kojem aktivno učestvuje Ministarstvo za boračka pitanja TK u saradnji s Javnom ustanovom “Memorijalni centar Sarajevo” u cilju očuvanja sjećanja na heroje.

Ministrica Dizdarević izrazila je zadovoljstvo radom svih sudionika ističući da se ranije nego što je bilo planirano krenulo u treću, završnu fazu.

„Treća faza obuhvata povezivanje podataka s onim što je dron snimio tačno na licu mjesta. Kako bi svaki mezaristan i svaki grob dobio svoju šifru i takav će se unijeti na aplikaciju i samim klikom kasnije na platformi heroji.ba dovest će nas na lokaciju Gradačca, za lokaciju Mahmut Mahala, na lokaciju konkretnog mezarja i na toj lokaciji će biti biografski podaci o licu koje je tu ukopano, dakle o pripadniku Armije Republike Bosne i Hercegovine. Projekat se odvija u tri faze, ovo je treća i zadnja faza i mi očekujemo za dva do tri mjeseca da sve to podignemo na platformu i da postane javno dostupno“, kazala je ovom prilikom ministrica Dizdarević.

Predsjednik Saveza organizacija porodica šehida i poginulih boraca TK Razim Omerović zahvalio je ministrici Dizdarević i resornom ministarstvu zbog velikog zalaganja na ovom projektu.

„Nama je jako bitno da to ne padne u zaborav, da ostane za omladinu. Da se sjećaju kako je to bilo. A svjedočenje o tome možemo prenijeti samo mi iz porodica šehida i poginulih boraca“, kazao je Omerović.

Prema riječima gradonačelnika Gradačca Hajrudina Mehanovića njihov je grad dao više od 650 boraca u odbrani ovog kraja dok je njih 350 iz drugih dijelova BiH.

„Ovdje je vođena jedna od ključnih bitaka za odbranu, prije svega koridora na putu Beograd – Banja Luka i žestina tih borbi je odlučila da bude toliko poginulih. Meni je drago da Grad Gradačac godinama unazad njeguje kulturu sjećanja i da podiže na viši nivo sve ono što znači vrednovanje žrtve koju su podnijeli naših najbolji sinovi devedesetih godina. U tom smislu mi smo opredijeljeni da ove godine podignemo zastavu sa ljiljanima 22. maja, na datum kad je ona podignuta ispred zgrade UN-a“, rekao je ovom prilikom gradonačelnik Mehanović.

Direktor Memorijalnog centra Sarajevo Ahmed Kulanić još jednom je podsjetio na značaj koju čitava platforma heroji.ba ima za kulturu sjećanja.

„Platforma sadrži osnovne bibliografske podatke kada su u pitanju šehidi i poginuli branitelji ARBIH ali u suštini predstavlja jedan strateški projekat Memorijalnog centra Sarajevo koji nastoji da integralnu priču o Armiji RBiH ispriča digitalnom svijetu i učini je dostupnom svjetskoj javnosti i svim zainteresiranim. Da u svakom trenutku kroz ovu platformu mogu da uče, da nauče o najboljim, najčasnijim sinovima i kćerima koje smo imali, koji su ugradili svoje živote i koji su nam poklonili slobodu i nezavisnost koju danas živimo u BiH“, istaknuo je u Gradačcu direktor Kulanić.