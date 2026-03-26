Servisne informacije: Vatrogasci gasili požar u naselju Luka

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj je pričinjena materijalna šteta, bez povrijeđenih lica, evidentirano je i 1 narušavanje javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 67 pregleda i 2 kućne posjete, 1 pacijent je, nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik intervenisala je u naselju Luka gdje je došlo je do pregrijavanja (prokuhavanja) peći centralnog grijanja. Pravovremenom reakcijom zabilježena je manja materijalna šteta na instalacijama. Na teren su izašla 2 vatrogasca sa 1 vatrogasnim vozilom.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, pet djevojčica i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

Danas u Srebreniku će biti promjenjivo vrijeme. Jutro će biti vedro i suho s temperaturama od 5 do 17 stepeni. Poslijepodne se očekuje povećanje naoblake i povremeni slabi pljuskovi, posebno od 17 sati. Večeras i tokom noći očekuju se obilnije padavine. Na snazi je narandzasto upozorenje za vjetar.