Vremenska prognoza za Srebrenik u narednim danima

Danas u Srebreniku očekujte oblačan dan s povremenim pljuskovima. Temperatura će se kretati od 2 stepena u ranim jutarnjim satima do 10 stepeni poslijepodne. Pljuskovi su najvjerovatniji između 11 i 17 sati, sa najintenzivnijim padavinama oko podneva. Vjetar je umjeren, s udarima do 4.6 m/s.

U narednih 7 dana očekuje se promjenjivo vrijeme. Subotu, 7. februara, očekuju se obilne padavine tokom cijelog dana. Nedjelja će biti suša i vedra, dok će se od ponedjeljka temperature značajno spustiti, sa mogućnošću mraza noću. Srijeda i četvrtak donose ponovno kišne periode. Najbolji dan za izlet u ovom periodu je nedjelja, 8. februara, zbog vedrog i suhog vremena. Upozorenja za regiju nema.

U periodu od 15 dana, druga sedmica pokazuje trend hladnijeg i vlažnijeg vremena. Od nedjelje, 15. februara, pa nadalje, očekuju se gotovo svakodnevne padavine, uglavnom u obliku kiše, a noću i početkom jutra moguć je i mokar snijeg ili susnježica s obzirom na niske temperature. Temperaturni minimumi će često biti ispod nule.

Pratite aktuelnu vremensku prognozu na vremenska prognoza za Srebrenik