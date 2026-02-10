Potpisani ugovori o izgradnji 7 sportskih terena u centru Srebrenika

U Srebreniku uskoro počinje realizacija jednog generacijskog projekta, s obzirom da je danas svečano potpisan ugovor o izgradnji 7 sportskih terena u centru grada.

Ovi moderni tereni biće izgrađeni u okviru sportsko rekreativne zone koja će realizacijom ovog projekta i uređenjem budućeg velikog gradskog parka dobiti jednu sasvim novu dimenziju.

Vrijednost projekta izgradnje sportskih terena je oko 600 000 KM, a biće izgrađena 3 fudbalska terena sa umjetnom travom, te po dva terena za tenis i padel tenis.

Kako su najavili predstavnici firmi koje će izvoditi radove, sve bi trebalo biti završeno za nekoliko mjeseci, a radovi počinju čim to vremenske prilike dozvole.

Zahvaljujući naporima i projektima Gradske uprave, donedavno zarasla i zapuštena ogromna površina u samom centru grada dobija sasvim novi izgled. Veliki gradski park već dobija svoje konture, a za nekoliko mjeseci i sportska zona bi trebala dobiti sadržaje i infrastrukturu o kakvoj se donedavno moglo samo sanjati.