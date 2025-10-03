14. Tuzla Film Festival donosi bogat filmski program i svjetske premijere

Tuzla će od 15. do 19. oktobra biti domaćin 14. izdanja Tuzla Film Festivala, jednog od najznačajnijih filmskih događaja u regiji, koji već godinama okuplja filmske umjetnike i zvijezde sa južnoslavenskog prostora.

Ovogodišnji festival bit će otvoren dokumentarnim filmom „Izgubljeni Dream Team“ reditelja Jure Pavlovića.

Tuzla Film Festival i ove godine donosi bogat izbor filmova. Publika će moći pogledati naslove kao što su: „Belo se pere na 90“ (reditelj Marko Naberšnik), „Izolacija“ (reditelj Marko Bakočević), „Jugo Florida“ (reditelj Vladimir Tagić), „Južina“ (reditelj Ante Marin) te „Petnaest i po“ (reditelj Mišo Obradović).

Pored dugometražnog igranog programa publika će i ove godine imati priliku da uživa i u izuzetno kvalitetnom programu dokumentarnih filmova u sklopu 27. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma, koji prati Tuzla Film Festival. Dokumentarni filmovi će se prikazivati u Pozorištu mladih Tuzle / Dvorana Kaleidoskop, a festivalsko zatvaranje obilježit će svjetska premijera dokumentarca „Rane moje ljute“ Zorana Pavljaševića.

Publika će imati priliku da pogleda izuzetne dokumentarce kao što su: Fiúme o morte (reditelj Igor Bezinović), Izbor za Miss zatvora (reditelj Srđan Šarenac), Brazilova kuća (reditelj Branko Šimić), Bosanski vitez (reditelj Tarik Hodžić), Čovjek lavina (rediteljica Slobodanka Radun).

Poseban dio festivala čini i 7. Kids Film Festival, koji će najmlađoj publici u subotu i nedjelju (18. i 19. oktobra) u 12:00 sati donijeti dječiji film „Bumbarovo ljeto“ u režiji Danijela Kušana.

Kao i prethodnih godina, najbolja ostvarenja bit će nagrađena prestižnom nagradom Vila TFF, koja je postala simbol kvaliteta i umjetničkog dostignuća, dodatno potvrđujući značaj Tuzla Film Festivala na regionalnoj kulturnoj sceni. Dok ce najbolji dokumentarni film biti nagrađen statuom Rudar.

U produkciji organizacija Eventus i Human, festival donosi i bogat prateći program, uključujući radionice pod nazivom „Tuzla – grad filmske kulture“, kafe-podcaste sa poznatim ličnostima, koktele prijatelja i sponzora, te zabavni segment kroz 7. Underground Music Festival, čime Tuzla u oktobru postaje istinski centar filmske i muzičke umjetnosti.

Festival prati i online platforma www.tuzlafilmfestival.com, na kojoj će publika moći gledati kratke igrane i animirane filmove, kao i selekciju Future Short Films mladih reditelja iz cijelog svijeta, čime festival postaje dostupan široj publici u Bosni i Hercegovini.

Sve informacije o programu dostupne su na www.tff.ba, kao i na društvenim mrežama Facebook @TuzlaFilmFestival i Instagram @TuzlaFilmFest.