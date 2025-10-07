Adis Bećiragić podnio ostavku na poziciju selektora košarkaške reprezentacije BiH

Doskorašnji selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Adis Bećiragić podnio je ostavku na ovu funkciju te više nije selektor naših košarkaša.

Adis Bećiragić je na klupu košarkaške reprezentacije naše domovine stigao u ljeto 2022. godine, kada je zamijenio Vedrana Bosnića.

Vodio je BiH na dva Eurobasketa, a na posljednjem je ostvario historijski rezultat te prošao grupu i izgubio od Poljske u osmini finala Evropskog prvenstva.

Na kraju smo Eurobasket okončali na 13. poziciji što je drugi najbolji rezultat u historiji našeg nacionalnog tima.

U pismu upućenom članovima Upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH, Bećiragić je naveo:

Poštovani članovi Upravnog odbora,

Obraćam Vam se nakon što sam donio jednu od najtežih odluka u karijeri. Bit ću, kao i uvijek, direktan. Podnosim ostavku na mjesto selektora seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Razloga je nekoliko, ali onaj prvenstveni je vezan za ono što nam je svima najvažnije – zdravlje. Tokom protekle tri godine mnogo toga sam prevalio preko vlastitih leđa. I sve sam nekako predeverao zbog ljubavi koju osjećam prema našoj državi i reprezentaciji.

Međutim stres me duboko pogodio tokom priprema i utakmica Eurobasketa. Odrazilo se na cijeli organizam, samo ja znam šta sam prošao, odnosno kakve posljedice i danas trpim. Da ne govorim i da me uskoro očekuje jedna operacija.

U klubu nastavljam raditi jer to je moja egzistencija, ali reprezentacije se moram odreći. Tu sam doživio najveće radosti, ali i najviše patio kada ne ide kako bismo svi željeli.

Zdravlje nam je svima na prvom mjestu. Vjerujem da dalje ne trebam obrazlagati i da me svi dobro razumijete. Stoga se nadam da ćete prihvatiti moju ostavku.

Svim dobronamjernim ljudima u bosanskohercegovačkoj košarci, kao i svom nasljedniku u ulozi selektora, ostajem na raspolaganju po pitanju savjeta ili bilo koje druge pomoći.

Srdačno vas pozdravljam, Adis Bećiragić”.