Važne informacije o prelasku granice s Hrvatskom od 12. oktobra – Naknada 20 €

Zbog uvođenja EES sistema Evropske unije predviđeno je i da u skorijem periodu pečatiranje pasoša postane prošlost. Donosimo detalje.

Hrvatska, koja s BiH ima najdužu granicu u regionu, dugačku čak, 1.011 kilometara, prema izjavama iz tamnošnje Uprave za granicu MUP-a, spremna je na početak rada novog evropskog sistema za upravljanje granicama (EES). Ovaj sistem EU, kako je najavljeno, stupa na snagu već 12. oktobra.

Kako je danas rečeno na brifingu za novinare u Sarajevu, ukupno će 29 evropskih zemalja koje primjenjuju EES postupno uvoditi sistem na svojim granicama.

Putnici moraju dati svoje biometrijske podatke

Iz Uprave za granicu MUP-a RH navode da će na svim međunarodnim graničnim prelazima sa BiH u prelaznoj fazi koja će trajati do 12. aprila 2026. godine zaživjeti EES, ali postupno.

Naime, putnici iz BiH koji budu prelazili granicu, što se odnosi i na aerodrome unutar BiH, prvi put će, osim pasoša morati dati svoje biometrijske podatke – snimanje lica i otiske četiri prsta jedne ruke.

Također, morat će odgovoriti na neka od pitanja graničara. Svaki naredni put će, osim pasoša, biti dovoljno da sistem snimi lice putnika. Od 12. aprila 2026. godine, kako je istaknuto, graničari više neće udarati pečate u pasoše putnika.

Na koga se primjenjuje novi režim EU

Ovaj režim se primjenjuje na državljane zemalja izvan EU, među kojima je i BiH, koji putuju na kratki boravak do 90 dana unutar perioda od 180 dana, putnike kojima je potrebna viza, te putnike oslobođenje od obaveznog posjedavanja vize.

Državljani BiH morati popuniti online formular prije putovanja u EU, platiti naknadu od 20 eura i dobiti odobrenje koje će važiti tri godine.

Iz Uprave za granicu MUP-a RH rečeno je da će se EES na graničnim prelazima sa BiH u prelaznom periodu od šest mjeseci postepeno uvoditi.

To će biti urađeno na način da će se EES na svakom graničnom prelazu tokom oktobra primjenjivati četiri sata, u novembru osam sati, u decembru 12 sati sve do aprila 2026. kada bi se trebao primjenjivati 24 sata dnevno. Dakle, u punom kapacitetu.