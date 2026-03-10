Akcija FUP-a u Ministarstvu finansija FBiH: Uhapšene dvije osobe

Policijski službenici Federalne uprave policije provode mjere i radnje iz svoje nadležnosti pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, u sklopu operativno-taktičke akcije „Štednja“ kojom prilikom se realizuju naredbe za pretresanje lica i imovine na pet lokacija, i to na području Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog kantona i Srednjebosanskog kantona, dok se u sklopu predmetnih aktivnosti vrši pretresanje u službenim prostorijama Federalnog ministarstva finansija u Sarajevu.

Tokom istih aktivnosti slobode su lišena dva osumnjičena lica u sklopu istrage koju Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo provodi u vezi nezakonitosti učinjenih u postupku isplate stare devizne štednje, dok se osumnjičena lica sumnjiče za izvršenje krivičnih djela „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. i „Pomaganje“ iz člana 33. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Lica lišena slobode će biti kriminalistički obrađena u prostorijama Federalne uprave policije, te ispitana od strane postupajućeg tužitelja i predmetnih istražitelja.