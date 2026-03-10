Kantonalni sud u Tuzli potvrdio rješenja ovog suda kojima je odbijena mjera osiguranja u predmetima protivnika osiguranja Dženex d.o.o. Tuzla

U cilju objektivnog informisanja Općinski sud u Tuzli obavještava javnost da su u predmetu broj: 32 0 P 488387 25 Mo postupajuće sudije Šejle Ćatić, u predmetu broj: 32 0 P 487789 25 Mo postupajuće sudije Svetlane Stevanović i u predmetu broj: 32 0 P 488479 25 Mo 2 postupajuće sudije Samire Šljivić donesena rješenja kojim su odbijeni prijedlozi predlagača – kupaca, protiv protivnika osiguranja Dženex d.o.o. Tuzla, za određivanje mjere osiguranja sa privremenom mjerom osiguranja. Navedenim prijedlozima kupci su tražili zabranu otuđenja, opterećenja, izdavanja u zakup ili na bilo koji način raspolaganja stanovima koje su predlagači kupili od protivnika predlagača Dženex d.o.o. Tuzla.

Predmetna rješenja su potvrđena od strane Kantonalnog suda u Tuzli i to odlukama broj: 32 0 P 488387 25 Mož od 16.01.2026. godine, broj: 32 0 P 487789 25 Mož od 24.12.2025. godine i broj: 32 0 P 488479 25 Mož od 29.12.2025. godine.