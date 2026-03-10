Vasvija Vidović osuđena na šest mjeseci, skrivala dokaze za Ranka Debevca

Vasvija Vidović, advokatica iza Sarajeva pravosnažno je osuđena na šest mjeseci zbog pomaganja u skrivanju dokaza tada uhapšenom predsjedniku Suda BiH Ranku Debevcu.

“Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH je nakon održanog pretresa donijelo, a 10.3.2026. godine javno objavilo drugostepenu presudu u krivičnom predmetu protiv optužene Vasvije Vidović, kojom je optužena Vasvija Vidović oglašena krivom što je radnjama opisanim u izreci presude počinila krivično djelo sprečavanje dokazivanja iz člana 236. stav 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine”, navedeno je saopštenju Apelacionog odjeljenja Suda BiH.

Izrečena kazna

Dalje se navodi da je izrečena kazna od šest mjeseci zatvora te da je u kaznu uračunato vrijeme koje je provela u pritvoru od 18. decembra do 20. decembra 2023. godine.

Opis krivičnog djela

Vidovićeva je kriva zato što je 18. decembra oko 18 sati došla u službene prostorije SIPA kao branilac tada osumnjičenog Ranka Debevca, predsjednika Suda BiH. Tom prilikom Debevcu je omogućeno da sa

Vidovićevom komunicira bez prisustva policijskih službenika i tada joj je Debevec dao mobilni telefon koji je ona sakrila u svoju torbu.

“Nakon što je R. D. iz torbe koju je držao kod sebe, izvadio mobilni telefon te isti pružio prema njoj, optužena Vasvija Vidović svjesna i znajući da navedeni mobilni telefon treba biti privremeno oduzet po naredbi Suda Bosne i Hercegovine i da isti služi dokazivanju u krivičnom postupku protiv R. D., na njoj poznat način preuzela telefon i sakrila u svoju torbu, s ciljem da skrivanjem mobilnog telefona koji služi dokazivanju znatno oteža dokazivanje protupravnih radnji u krivičnom postupku protiv R. D. pred Sudom Bosne i Hercegovine”, navodi se u saopštenju Apelacionog odjeljenja Suda BiH.