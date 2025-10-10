BiH ispustila dva gola prednosti i remizirala s Kiprom

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je večeras u Larnaki neriješeno 2:2 sa selekcijom Kipra, u susretu šestog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Nogometaši BiH upisali su prvi remi u ovim kvalifikacijama, nakon čega su umanjili šanse da izbore prvu poziciju u gruopi H. Kiprani su se i u ovom meču pokazali kao izuzetno težak i tvrd protivnik, domaći su imali i veći posjed a u prvom poluvremenu i veći broj dobrih prilika. BiH je iskoristila dva prekida i postigla dva pogotka, ali je u sudijskoj nadoknadi oba poluvremena primila golove i ostala bez pete pobjede.

BiH je povela u 10. minuti golom Katića, koji je dobro skočio u šesnaestercu nakon centaršuta Alajbegovića. Njegov udarac glavom odbranio je golman Kipra, ali je odbijenu loptu igrač Schalkea poslao u mrežu i postigao prvi pogodak u dresu reprezentacije.

BiH je udvostručila prednost u 36. minuti autologolom golmana Michaela. Alajbegović je iz kornera ciljao direktno u gol, golman Kipra je uhvatio loptu ali mu je ispala iz ruku i završila u golu.

Kipar je do kraja poluvremena uspio smanjiti zaostatak preko Laifisa, koji je pogodio u prvoj minuti sudijske nadoknade. Tzionis je pogodio stativu, a na odbijenu loptu natrčao je Laifis i smjestio je Vasilju iza leđa.

Kiprani, koji su veći dio poluvremena imali posjed i terensku inicijativu, imali još dvije stopostotne prilike preko Pittasa, koji je dva puta izlazio sam pred Vasilja ali je promašio gol.

U drugom poluvremenu Kiprani su nastavili s pritiskom po cijelom terenu, ali je BiH uspijevala odoliti svim pokušajima domaće selekcije. S druge strane, izabranici selektora Sergeja Barbareza imali su nekoliko prilika da dođu do trećeg gola preko mladih Bajraktarevića i Memića, ali se rezultat nije mijenjao do sudijske nadoknade kada su domaći ipak uspjeli doći do boda.

Kakoulli je fauliran u šesnaestercu BiH, a sudija je nakon pregleda VAR-a pokazao na bijelu tačku, odakle je Pittas pogodio za konačnih 2:2.

BiH je na kraju ipak mogla do pobjede, u 11. minuti sudijske nadoknade, ali Beširović nije iskoristio odlično ubacivanje Omerovića i sa desetak metara promašio je gol.

BiH je u ovom meču nastupila u sastavu: Vasilj, Mujakić (od 46. Nurnić), Muharemović, Tahirović (od 90. Beširović), Dedić, Gigović (od 65. Bašić), Džeko, Šunjić, Memić (od 83. Omerović), Katić, Alajbegović (od 65. Bajraktarević).

U drugom meču u ovoj grupi Austrija je savladala San Marino sa 10:0.

Austrija je preuzela vodstvo u grupi sa 15 bodova, BiH je druga sa 13, Rumunija treća sa sedam, Kipar ima pet, dok je San Marino bez bodova.

U narednom kolu 12. oktobra BiH je slobodna te će odigrati prijateljski meč s Maltom, dok se u grupi H sastaju Rumunija – Austrija i San Marino – Kipar.