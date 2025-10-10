Servisne informacije: Sutra planska isključenja električne energije

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika dogodila evidentirano je 1 narušavanje javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 57 pregleda i 3 terenske intervencije, 2 pacijenta su, nakon ukazane pomoći, prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 4 tehničke intervencije na dostavi vode.

PORODILIŠTE – Na porođajnom odjelu UKC-a Tuzla obavljeno je 10 porođaja, a rođeno šest djevojčica i četiri dječaka.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom 11.10.2025.godine (subota) na području Grada Srebrenika u naseljima:

Ćehaje, Ježinac, Donja Špionica, Zubovo Brdo, Huremi, Mustafići, Špionica Centar, Špionica Gornja, Tutnjevac, Cerik, Srednja Špionica, Jošak i Dežić u vremenu od 08:30 do 09:15 i od 15:30 do 16:15 sati,

– u naseljima: Vrela, Gornji Hrgovi i Ormanica u vremenu od 08:30 do 16:15 sati.

Danas u Srebreniku očekuje se umjereno vrijeme s početkom dana uz mogućnost slabih pljuskova u ranim jutarnjim satima. Temperatura će tokom dana postepeno rasti od 9°C ujutro do 18°C poslijepodne, uz blagi do umjereni vjetar. Večeras i tokom noći očekuju se povremeni pljuskovi, posebno između ponoći i 2 sata. Preporučuje se obući laganu jaknu ili kaput zbog hladnijih jutarnjih sati, a po danu možete skinuti gornji sloj odjeće. Nemojte zaboraviti kišobran za večernje sate zbog povećane vjerovatnoće padavina. Nema aktivnih upozorenja za danas.