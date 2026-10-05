BiH večeras u Zenici protiv Poljske: Pobjeda donosi prvo mjesto

Selektor BiH Sergej Barbarez kazao je da je ekipa dobro odgovorila protiv Švedske i da večeras želi nastaviti u istom ritmu

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20:45 sati na stadionu Bilino polje u Zenici dočekuje Poljsku u utakmici 4. kola Lige nacija B.

Zmajevi su i dalje neporaženi u grupi, a protiv Poljske će pokušati doći i do prve pobjede u međusobnim duelima.

Pobjeda bi mogla odvesti BiH i na prvo mjesto

Bosna i Hercegovina u utakmicu ulazi sa pet bodova, jednim više od Poljske.

Pobjeda bi Barbarezovom timu najmanje osigurala ostanak na drugom mjestu, a u slučaju da Rumunija večeras savlada Švedsku, BiH bi mogla preuzeti i prvo mjesto u grupi.

Poljska, s druge strane, pobjedom može najmanje do druge pozicije, a uz poraz Švedske čak i izjednačiti se s liderom po broju bodova.

abela pred večerašnje mečeve izgleda ovako: Švedska 7, BiH 5, Poljska 4, Rumunija 0 bodova.

BiH bez Džeke, Poljska bez Lewandowskog

Obje selekcije večeras će igrati bez svojih dugogodišnjih kapitena i najboljih strijelaca.

Edin Džeko se u petak, u remiju 1:1 protiv Švedske, oprostio od reprezentacije, dok Robert Lewandowski neće igrati zbog dva žuta kartona.

Lewandowski je prethodno briljirao u pobjedi Poljske nad Rumunijom rezultatom 6:0, kada je postigao tri gola.

Barbarez: Idemo na tri boda

Selektor BiH Sergej Barbarez kazao je da je ekipa dobro odgovorila protiv Švedske i da večeras želi nastaviti u istom ritmu.

“Uvijek je važno izaći neporažen iz utakmice, bez obzira kakve ambicije gajite. A mi u svakoj utakmici želimo ići na pobjedu”, rekao je Barbarez.

Dodao je da ekipa dobro poznaje Poljsku nakon nedavnog remija 0:0 u gostima.

“Imamo malo iskustva sa reprezentacijom Poljske, od prije nekoliko dana, i pokušat ćemo ići na ta tri boda”, kazao je.

Barbarez je naveo da su svih 25 igrača zdravi i spremni, a u konkurenciji bi ponovo mogao biti i golman Martin Zlomislić.

Ako ne bude potpuno spreman, na gol bi ponovo trebao Salko Hamzić, koji je protiv Švedske ostavio vrlo dobar utisak.

Gigović: Želimo završiti okupljanje pobjedom

Armin Gigović poručio je da je ekipa svjesna važnosti utakmice i da želi završiti okupljanje na najbolji način.

“Vjerujem da smo se na najbolji način uspjeli oporaviti nakon utakmice u petak. Mislim da je protiv Poljske bitna utakmica i naravno da idemo na pobjedu”, rekao je Gigović.

Dodao je da Zmajevi u meč ulaze s jasnim ciljem i pobjedničkim mentalitetom.

Urban: Moramo igrati i bez Lewandowskog

Selektor Poljske Jan Urban svjestan je koliko će izostanak Lewandowskog značiti njegovoj ekipi.

“Činjenica je da Roberta nema, ali mi moramo igrati”, rekao je Urban.

Dodao je i da Poljska mora razmišljati o periodu nakon Lewandowskog i Piotra Zielińskog, koje je opisao kao igrače od neprocjenjive važnosti za reprezentaciju.

Golman Marcin Bulka također je najavio napadački pristup.

“Bosna je svakome težak rival na svom terenu. Ipak, teren je pravo mjerilo, a šanse su izjednačene čim utakmica počne. Dakle, razmišljamo isključivo o osvajanju tri boda”, rekao je Bulka.

Poljska nikada nije izgubila od BiH

Bosna i Hercegovina i Poljska do sada su odigrale šest međusobnih utakmica.

Poljska je slavila četiri puta, dok su dva susreta završena neriješeno.

U takmičarskim utakmicama Poljska je 2020. slavila 2:1 u BiH i 3:0 u Poljskoj, dok je posljednji duel, odigran 25. septembra ove godine, završen bez golova.

U tri prijateljska susreta Poljska je dva puta pobijedila 1:0, dok je jednom bilo 2:2.

Francuski sudija vodi utakmicu

Večerašnji susret na Bilinom polju sudit će Francuz Jérémie Pignard.

Pomagat će mu sunarodnjaci Aurélien Drouet i Hicham Zakrani, dok će četvrti sudija biti Jérémy Stinat.

U VAR sobi bit će Willy Delajod i Mathieu Vernice.