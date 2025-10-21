Utorak, 21 Oktobra, 2025
Sutra (srijeda) brojna naselja u Srebreniku bez električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika sutra, 22.10.2025.u ulicama Džemala Bijedića, Ivana Markovića Irca i Magistralni Put M 18 i naseljima: Ćehaje, Badelka, Cerik, Dežići, Fazanerija, Hrgovi Gornji, Huremi, Ježinac, Jošak, Krč, Ormanica, Radići, Tutnjevac, Vrela, Zubovo Brdo, Šestići, Špionica, Špionica Centar, Špionica Donja, Špionica Gornja, Špionica Polja i Špionica Srednja.
Struje neće biti od 08:30-15:30.

